بدانتها «تهديها» 3 آلاف جنيه إسترليني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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حكمت محكمة برازيلية في ساو باولو على إحدى خطوط الطيران بدفع تكاليف علاج امرأة برازيلية ذات جسم كبير، حيث زعمت أنها منعت من الصعود إلى طائرة تابعة لإحدى الشركات، كونها بدينة للغاية ولا تناسب مقعد الدرجة الاقتصادية، ذلك في وقت كانت شركة الطيران قد ردت على ادعاءات السيدة بالإصرار على أنها كانت «فظة للغاية وعدوانية» مع الموظفين عند تسجيل الوصول.

وكانت جوليانا نعمة، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والبالغة من العمر 38 عاماً، قد زعمت سابقاً بأنه لم يسمح لها بالصعود عن متن رحلة لإحدى شركات الطيران، بسبب حجم جسمها الكبير للغاية.

وفي منشور لمتابعيها على «انستغرام» والبالغ عددهم 167 ألفاً، قالت وقتها: «إنهم لا يريدونني أن أصعد على متن الطائرة لأنني بدينة». وأمرت القاضية ريناتا مارتينز دي كارفالو في ساو باولو، شركة الطيران بدفع تكاليف العلاج النفسي للمرأة حتى تتمكن من التعامل مع الضيق الناجم عن الحادث، على أن يتكون العلاج من «جلسة علاج أسبوعية بقيمة 40 ريالاً برازيلياً (63 جنيهاً إسترلينياً) لمدة عام على الأقل، بإجمالي 19200 ريال برازيلي (3 آلاف جنيه إسترليني).