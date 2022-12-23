تصلها عشرات الوجبات يومياً من مرسل مجهول!

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قالت جدة بريطانية تبلغ من العمر 58 عاماً، إنها مرتعبة من شخص يطاردها منذ أبريل 2020، مرسلاً لها طلبيات طعام بلا هوادة إلى منزلها في جنوب تينيسايد شمال شرقي إنجلترا.



وأفادت الجدة، واسمها ديان ماينز، أنها اضطرت إلى تحصين عتبة بابها بحاويات من أجل ردع سائقي توصيل الطلبيات، بعد تلك المزحة الشريرة التي وصلت إلى 40 وجبة سريعة في ليلة واحدة، مشيرة إلى أن طلبات البيتزا والكاري والبرغر والبطاطا كانت تصلها باستمرار، ما سبب لها شعوراً بالقلق، وقد تكون تلك الضغوط أودت بحياة كلبها البالغ 10 سنوات.



ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بدأت حملة مطاردة الجدة منذ زمن ليس بالبعيد، إذ كانت تتلقى بين 5 و6 طلبات غير مرغوب بها في الليلة، لكن المشكلة تفاقمت ووصلت إلى 20 أو 30 طلباً منفصلاً.



وزعمت الجدة أن الوجبات الجاهزة التي يتم طلبها من «جست إيت» كلها نقداً عند التسليم، وكلها بأسماء وحسابات وأرقام هواتف مختلفة منسوبة إلى الطلبيات.



وقالت إنها بسبب تلك الحملة الشنيعة، تشعر كأنها سجينة في منزلها ولا يمكنها الوثوق بأي شخص، حيث إنه ليس لديها أي فكرة عمن وراء الحملة. (إعداد: نهى حوّا











