لماذا لا توجد حشرات داخل المعابد الفرعونية؟

المصدر: البيان

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كشف الباحث في الحضارة المصرية القديمة وسيم السيسي عن السبب العلمي وراء عدم وجود الحشرات والعناكب داخل المعابد الفرعونية.

وأوضح السيسي، في حوار أمس مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن المصري القديم عرف الصخور المشعة، إذ كان يطحنها لتتحول إلى بودرة يخلطها مع المواد التي تدهن بها أسقف المعابد، لمنع دخول الحشرات.

وقال إنهم عثروا على أنبوب على شكل حرف «T» داخل مومياء يحتوي على مواد مشعة.

وأضاف أن هيئة الآثار المصرية رفضت شق المومياء للحصول على الأنبوب.

وذكر أن الدكتور سيد كُريم، عالم المصريات، حصل من والده إبراهيم كُريم، وزير الري الأسبق، على بردية تكشف عن وجود 3 أماكن تحتوي على مواد مشعة (يورانيوم) في منطقة جنوب البحر الأحمر، وأعلن ذلك عام 1980.

ولفت إلى أن أمريكا أعلنت، عام 1985، أن هناك 3 أماكن في المناطق نفسها التي تحدثت عنها البردية تحتوي على مواد مشعة.