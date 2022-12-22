فتاة عمرها 17 عاماً تقتل 3 من أفراد أسرتها في الأردن

المصدر: بترا

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ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان بلاغا ورد اليوم الخميس، لمديرية شرطة محافظة إربد أن فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، أطلقت النار على أفراد أسرتها من سلاح ناري (بومبكشن) إثر خلافات عائلية، ونتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من افراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معها.