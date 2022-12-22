ماذا طلب والد المغدور بندر القرهدي من السلطات السعودية

المصدر: البيان

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أبدى المواطن السعودي محمد القرهدي والد الشاب المغدور بندر القرهدي حزنه الشديد على وفاة ابنه غدراً على يد أصدقاءه، متسائلاً ماذا فعل ابني لكم حتى تفعلوا به هذه الجريمة النكراء، واصفاً الجريمة بالسلوك المشين والدخيل على عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وقال والد المغدور: "أنا والد المغدور بندر شهيد حريق الإسكان الجنوبي"، وتابع: "ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لابني وهو يسأل (أنا وش سويت)، أحيل هذا السؤال إلى الجناة لعلهم يجيبون".

وأشار القرهدي إلى أن ابنه لقي مصرعه إثر إصابته بحروق خطيرة، بعدما استدرجه أصدقاؤه وأشعلوا النيران فيه داخل سيارته بجدة.

وأضاف: "أحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة، إن هذا السلوك، دخيل على مجتمعنا وتقاليدنا، وهو سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به".

وذكرت مصادر إعلامية سعودية أن الضحية يعمل في الخطوط الجوية السعودية. وأنه تم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم.

وكانت شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك، وتبين من إجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.