عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي.. فيديو

المصدر: البيان

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علق مئات المسافرين في مطار كيفلافيك أول أمس الثلاثاء، وقد ألغى بعضهم رحلاتهم يوم الاثنين لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

والوضع حالياً بالنسبة للمسافرين صعب جداً، خصوصاً في ظل الضغط حيث لم يتبق إلا ثلاثة أيام عن عيد الميلاد.

وتم إلغاء جميع الرحلات الدولية يوم الإثنين بسبب العواصف، مع إلغاء العديد منها يوم الثلاثاء، وفق "يورونيوز".

ورغم أنّ المطار مفتوح، ترك القرار بالهبوط لشركات الطيران، ولكن الأخيرة تفضل عدم المخاطرة في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية، خصوصاً الرياح والثلوج.

عواصف ثلجية قويّة تعزل مئات المسافرين في مطار آيسلندي.. فيديوhttps://t.co/PNOCqk0bEz pic.twitter.com/nRIxP0OUnN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 22, 2022