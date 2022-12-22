الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا - سي" يفشل في أولى رحلاته التجارية.. فيديو

المصدر: البيان

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فشلت مهمة إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا - سي"، الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له الثلاثاء، وأقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص، بعيد دقائق قليلة، يحسب ما أعلنت مجموعة "أريان سبيس".

ونقلت "يورونيوز" عن رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل قوله إنّ "المهمة ضاعت"، مشيراً إلى أنّه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدّد، ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.

وفي بيان مقتضب قالت "أريان سبيس": "بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40"، الطبقة الثانية من الصاروخ، "الأمر الذي أنهى مهمة فيغا - سي".

وأوضح البيان أنّ "تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل".

وكان مفترضاً بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص. وتقرّرت هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 يوليو.

الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا - سي" يفشل في أولى رحلاته التجارية.. فيديوhttps://t.co/L0DvPwzqjB pic.twitter.com/8iHsKyDZ3d — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 22, 2022