بـ90 جنيهاً.. طبق كشري يثير ضجة في مصر

المصدر: البيان

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أثارت وجبة كشري في مصر جدلاً واسعاً بعد إعلان أحد المطاعم عن سعرها الخيالي.

وعلَّق الإعلامي شريف عامر على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن سعره بلغ 90جنيهاً.

وقال عامر، أمس، خلال برنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه لم يتناول هذا الطبق الذي تسبب في تلك الضجة الغريبة، معرباً عن استغرابه الشديد من سعره.

وأكد أنه اطلع بالفعل على قائمة أسعار المطعم الذي يُعِدُّ الطبق، مشيراً إلى أنه يُصنَّف ضمن أحد أشهر المطاعم في مصر.

وأضاف أنه على الرغم من هذا الغلاء، فإن وجبة الكشري تلك لم تشتمل على أي إضافات مثل الكبدة أو اللحم المفروم، مؤكداً أنه طبق كشري عادي بلا جديد.

من جانبه رفض أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في مصر، فكرة عرض طبق كشري بهذا السعر المبالغ فيه، واصفاً ذلك التصرف بأنه «تهريج».

وقال الباشا إن البقوليات بريئة تماماً من أي زيادة في أسعار الكشري، مؤكداً أن الزيادة التي حدثت لأسعار البقوليات طبيعية.

ولفت إلى أن مصر دولة مستوردة للبقوليات، موضحاً أن الزيادة الكبرى كانت في الحمص، الذي يُعَدُّ سلعة ترفيهية ولا يمثل عنصراً أساسياً في طبق الكشري.