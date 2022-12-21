إيقاف القارئ المصري محمد السلكاوي

المصدر: البيان

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أوقفت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون المصري القارئ محمد السلكاوي.

وأصدرت اللجنة، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، اليوم، قراراً برفع السلكاوي المعتمد بالإذاعة من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام بدءاً من اليوم.

وأوضحت اللجنة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، أن سبب الوقف «جاء نظراً لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله، فضلاً عن عدم إجادته للأحكام التجويدية».

وأصدرت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، بياناً، أمس، تعليقاً على تداول مقطع فيديو لأحد قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة يتلو القرآن الكريم بحركات لا تليق بكتاب الله.

وقالت النقابة، في بيانها: «انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة، وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ».

كانت النقابة قد أكدت، في وقت سابق، أنها «لم ولن تتهاون من كل من تسوّل له نفسه مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، خصوصاً من يصرُّون على ذلك، ولا يخافون يوماً يرجعون فيه إلى الله».