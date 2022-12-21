الصين تستكمل بناء تلسكوب "داوشين" الأكبر في العالم

المصدر: البيان

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استكملت البنية التحتية العلمية والتكنولوجية الرئيسية الصينية، قبل شهر، لمعدات تلسكوب داوشين للراديو الشمسي (DSRT)، في داوشين بمقاطعة سيتشوان بعد أربع سنوات من البناء، ودخل رسميا مرحلة الاختبار المشترك.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في يونيو 2023، بعد الانتهاء من الاختبار المشترك، وفق "إذاعة الصين الدولية".

يتكون التلسكوب (DSRT) من 313 طبقا، يبلغ قطر كل منها 6 أمتار، وتشكل دائرة محيطها 3.14 كيلومترات.

يمكن للتلسكوب مراقبة حركة الشمس في الوقت الفعلي، والعملية الكاملة لتشكيل وتطور التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CME)، وسيلعب دورا مهما في مجال البحث الفلكي. كما سيصبح المشروع بعد اكتماله قاعدة مهمة لتعليم العلوم الشعبية، مما يسهم في تعزيز التنمية العالية الجودة في غرب مقاطعة سيتشوان.