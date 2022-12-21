تساقط ثلوج كثيفة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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قالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية إن الثلوج ستستمر في التساقط في منطقة العاصمة سيئول وضواحيها والمناطق الوسطى إلى ما بعد ظهر اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يصل تساقط الثلوج إلى ارتفاع 15 سم.

قالت الوكالة إن الثلوج بدأت تتساقط في وقت مبكر من اليوم مصحوبة برياح قوية وحتى رعد وبرق في بعض المناطق. وصدرت تحذيرات من تساقط الثلوج بكثافة في منطقة العاصمة، باستثناء المناطق الجنوبية من إقليم كيونغكي والمناطق الداخلية والجبلية في إقليم كانغوون ومناطق داخلية أخرى.

توقعت الوكالة أن تتساقط الثلوج بين 5 و 15 سم في الأجزاء الشمالية من إقليم كيونغكي والمناطق الداخلية بإقليم كانغون وجزيرة جيجو الجنوبية. وتوقعت تساقط ثلوج تتراوح كثافتها ما بين 2 سم و 8 سم في منطقة سيئول، ومدينة إنتشون الساحلية الغربية، وأجزاء جنوبية من إقليم كيونغكي.

طلبت الوكالة من السائقين في المناطق المتأثرة، بالحذر حيث إن الثلج قد يتجمد على الطرق. وأضافت أن البلاد تتعرض لموجة باردة مع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 5 أو 6 درجات تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العليا نهارا إلى المتوسط الموسمي ما بين 2 و 10 درجات مئوية، وفقا للوكالة.