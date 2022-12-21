الثلوج تشلّ الحركة وسط اليابان.. فيديو

المصدر: البيان

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قطع استمر تساقط الثلوج بغزارة السبل على عدد من المركبات في محافظة نييغاتا بوسط اليابان صباح أمس الثلاثاء، مما دفع حكومة المحافظة إلى مطالبة قوات الدفاع الذاتي البرية بإرسال أفراد للقيام بأنشطة الإغاثة، وفق وكالة "جيجي برس".

وتعطلت حركة المرور منذ أول أمس الاثنين، حيث امتد خط من المركبات لحوالي 22 كيلومترًا على الطريق الوطني 8 في مدينة كاشيوازاكي وحوالي 32 كيلومترًا على الطريق الوطني والطريق الوطني 17 في مدينة ميتسوكي ومدينة ناغاوكا المجاورة في الساعة 6 صباحًا (9 مساء الاثنين بتوقيت غرينتش)، وفقًا للمكتب الإقليمي لوزارة النقل في هوكوريكو.

كما تقطعت السبل بنحو 800 مركبة على الطريق الوطني 8 في كاشيوازاكي حتى الساعة 1 صباحًا، مما أدى إلى توقف المركبات على الطرق الوطنية الأخرى أيضًا.

وأغلق المكتب الإقليمي الأقسام التي تقطعت بها السبل بالمركبات بسبب أعمال إزالة الثلوج المكثفة. قام موظفون من حكومات بلديات كاشيوازاكي وناغاوكا ومدينة أوجيا المجاورة لناغاوكا بتوفير الماء والغذاء والمراحيض المحمولة للأشخاص في المركبات المتضررة، بمن فيهم السائقون.

بسبب تأثير تساقط الثلوج، تركت حوالي 18000 أسرة في نييغاتا بدون كهرباء حتى الظهر، وفقًا لشركة للطاقة الكهربائية.

وحذر المرصد المحلي لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في نييغاتا من احتمال سقوط الثلوج الكثيفة في المحافظة مرة أخرى اعتبارًا من يوم الجمعة.