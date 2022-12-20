الرحلة 35.. رعب بين السماء والأرض (فيديو)

المصدر: البيان

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عاش ركاب رحلة انطلقت من مدينة فينكس بولاية أريزونا متوجهة إلى هونولولو بهاواي، الأحد الماضي، رعباً ولحظات عصيبة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات هوائية شديدة تسببت في وقوع إصابات بالغة، حسب موقع "روسيا اليوم".

وقالت شبكة "سي بي أس" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين إن "اضطرابات جوية شديدة للرحلة رقم 35 التابعة لخطوط "هاواي الجوية" أدت إلى إصابة 36 شخصاً، من بينهم 11 بجروح خطيرة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن طائرة "خطوط هاواي الجوية" كانت تقل 288 شخصاً.

وأعلنت شركة الطيران المشغلة للرحلة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار دانيال إينوي الدولي بهونولولو، وأنه تم توفير الرعاية الطبية في مكان الحادث للركاب، وأفراد الطاقم، الذين أصيبوا بجروح أقل خطورة.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل، الاثنين، أنه يحقق في الحادث.

ولم يتم تأكيد سبب ما حدث بعد، فيما أفادت تقارير بحدوث عواصف رعدية وتعرض الطائرة لمطبات هوائية شديدة، في المنطقة التي حلقت فيها.

وأظهرت مقاطع فيديو تم توثيقها داخل الطائرة حالة الرعب والإصابات التي تعرض لها الركاب.