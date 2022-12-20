«أصلها مصري» رسم فرعوني يدحض اختراعاً أمريكياً

المصدر: البيان

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وصف الاختراع بأنه من أهم الاختراعات في ستينيات القرن الماضي، اخترعته ممرضة أمريكية تدعى آن مور، وهو عبارة عن حاملة مبطنة ناعمة من القماش، تثبتها الأمهات بأوضاع مختلفة على الكتف، ومن ثم الممكن أن تضعها على منطقة البطن أو الظهر.

وسمي الاختراع الجديد بـ Baby carrier أو حاملة الأطفال، وهو يساعد الأمهات على إنجاز العديد من المهام اليومية والاعتناء بأطفالهن في آن واحد.

ولكن هذا الاختراع ونسبه يعود إلى آلاف السنين، وأصله مصري، بحسب صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بأن أول من اخترع الـ Baby carrier هم المصريون القدماء. وفقاً لموقع "المصري اليوم".

واستند صاحب المنشور إلى صورة التقطت من نقوش معروضة في متحف بروكلين الفني الواقع بمدينة نيويورك، حيث ظهر فيها سيدة تجلس وتقوم بترتيب فاكهة التين في الوعاء، وفي الوقت ذاته تحمل طفلتها عبر الـBaby carrier.

وتعود النقوش الموجودة بالمتحف الأمريكي، للعصر الكوشي، حيث قامت حضارة وادي النيل النوبية، ومن خلال هذا النقوش تم تأريخ فترة الأسرة الخامسة والعشرون.