إدانة قطب هوليود هارفي واينستين بالاغتصاب

المصدر: رويترز

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أدين المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالاغتصاب في محاكمة في لوس انجليس يوم الاثنين، وهي ثاني إدانة للرجل الذي كان يوما واحدا من أبرز صانعي الأفلام في هوليوود والذي أصبح محورا لمزاعم اعتداء جنسي ظهرت على السطح قبل خمس سنوات، وفقا للمحكمة العليا في لوس انجليس.

وأدانت هيئة المحلفين واينستين بارتكاب جريمة الاغتصاب القسري وهتك عرض امرأة واحدة، لكنها برأته من التهم المتعلقة بضحية ثانية مزعومة.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى حكم بشأن اتهامه بالاغتصاب من قبل جنيفر سيبل نيوسوم زوجة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، ولم تتوصل إلى حكم بخصوص اتهامات تتعلق بامرأة واحدة أخرى.