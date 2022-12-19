إنديرا أمبيو ملكة جمال فرنسا

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّجت إنديرا أمبيو، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً، أول من أمس، ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة. وأكدت أمبيو أنها تعيش «حلم اليقظة» بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير. وخلال المسابقة، دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا لكرة القدم في مونديال قطر 2022. وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً.