يعيد 5 ملايين دولار لصاحبها.. وهذه مكافأته

المصدر: البيان

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أعاد شاب ألماني 5 ملايين دولار إلى صاحبها بعد عثوره عليها في إحدى الطرق.

ووجد الشاب المبلغ الضائع في صورة شيك ملقى الأرض، ليكتشف أنه خاص بمتجر حلويات هاريبو، التي تعد من أفضل سلسلة المحلات التجارية في ألمانيا، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً عن «businessinsider».

وأوضح أنه أثناء سيره إلى المنزل بعد زيارة والدته، رأى قطعة من الورق فالتقطها، فتبيَّن له أنها شيك تم دفعه لمحل الحلويات.

وقال إنه أصيب بصدمة بالغة عندما قرأ الرقم الكبير على الشيك، إلى درجة أنه لم يستطع نطقه من فرط الدهشة.

وذكر أنه اتصل بمحل الحلويات، وتواصل معه محاميه، وطلب منه أن يتلف الشيك، وذلك ما فعله، ثم أرسل صورة الشيك دليلاً على ذلك.

لكنَّ المفاجأة الحقيقية كانت هي المكافأة التي حصل عليها الشاب المخلص من متجر «هاريبو».

فقد أرسل إليه المتجر 6 عبوات من الحلوى خاصة بمنتجات الشركة، التي تشتهر بحلوى الدب المطاطية، وتباع في كيس ذهبي.

ولم يخفِ الشاب استياءه من ذلك، قائلاً: «إن ذلك رخيص بعض الشيء».