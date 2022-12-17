مصر .. منخفض جوي يضرب البلاد .. هذا موعده وتأثيره

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز «التغير المناخي» في مصر عن تعرض البلاد لمنخفض جوى يبدأ تأثيره بداية من الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022، ويتسبب في انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار لتكون أولى الكتل القطبية التي يصل تأثيرها على البلاد، وفقا للمصري اليوم.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الأربعاء القادم 21 ديسمبر أول أيام فصل الشتاء على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة لأول مرة في شهر ديسمبر 18 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، ومن المتوقع أن تسود أجواء دافئة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة في ساعات الليل الأولى وباردا في آخره على جميع الأنحاء.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الإسكندرية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد والطرق الصحراوية.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.