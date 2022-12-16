المحفوظات الوطنية الأمريكية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

المصدر: أ ف ب

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أفرجت المحفوظات الوطنية الأمريكية، الخميس، عن مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي في نوفمبر 1963.

وقالت المحفوظات إنه تم نشر ما مجموعه 12,879 وثيقة، لكن البيت الأبيض منع نشر آلاف غيرها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت أن 97% من السجلات، ما مجموعه نحو خمسة ملايين صفحة، موجودة لدى المحفوظات قد نشرت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة إن عدداً "محدوداً" من الوثائق سيبقى غير قابل للنشر.

وأضاف أن "مواصلة التأجيل المؤقت للنشر العلني لمثل هذه المعلومات ضروري للحماية من ضرر لا يمكن تحديده للدفاع العسكري أو عمليات الاستخبارات أو إنفاذ القانون أو مسار العلاقات الخارجية".