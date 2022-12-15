أنجبت أطفالها في المغرب .. أم التوائم الـ 9 تعود إلى مالي

المصدر: البيان

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وصلت السيدة التي أنجبت 9 توائم في المغرب خلال العام الماضي إلى وطنها مالي مع أبنائها.

وعادت السيدة التي تدعى حليمة سيسيه إلى باماكو، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، التي أشارت إلى أن جميع أبنائها يتمتعون بصحة جيدة.

وأنجبت سيسيه، 9 توائم بينهم 5 بنات و4 أولاد في مايو 2021.

وقالت وزيرة الصحة في مالي ديميناتو سانغاريه، إنها تشعر بارتياح لرؤية سيسيه وأبنائها.

وتبلغ حليمة سيسيه 25 عاما وترجع أصولها إلى مدينة تمبكتو المالية، لكنه تم نقلها في مارس الماضي إلى الدار البيضاء للحصول على رعاية طبية لتجنب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة هذا النوع من الحمل المتعدد.

وكان الأطباء يشعرون بالقلق على صحتها بسبب حملها غير العادي، لكنها استطاعت أن تكمل الحمل وتنجب الأطفال التسعة بصحة جيدة.