أمريكا.. عواصف عاتية تتسبب بمصرع شخصين وإلغاء مئات الرحلات

المصدر: وام

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لقي شخصان مصرعهما عقب مرور عاصفة قوية في الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به السلطات، الأربعاء.

وتلقى أكثر 31 مليون شخص عبر الولايات المتحدة، تحذيرات أو إشعارات بعاصفة شتوية.

وتسببت العواصف في إصابة العديد من الأشخاص وتدمير مبانٍ في كل من تكساس وأوكلاهوما ولويزيانا، وتم العثور على طفل ووالدته متوفيين قرب منزلهما الذي تعرض للتدمير في كيثفيل، في لويزيانا وفق السلطات المحلية.

كما تم إلغاء نحو 550 رحلة جوية، أمس واليوم، في الولايات المتحدة بسبب العواصف الرعدية والرياح العاتية.