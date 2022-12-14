كما الأفلام الرومانسية.. زوجان أمريكيان جمعهما الحب والموت أيضاً

المصدر: البيان

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بعد قصة حب طويلة دامت 79 عاماً، توفي الزوجان الأمريكيان جون وهوبير بفارق ساعات فقط عن بعضهما.

وبحسب ابنهما الكبير سام /67 عاماً/ فإن والدته أصيبت بوعكة صحية بعد احتفال العائلة بعيد الشكر ما استدعى نقلها إلى المستشفى وأودعت في غرفة العناية المُشددة، حيث فقدت وعيها بشكل كامل، ولحزنه الشديد عليها لم يتحمل الزوج "هوبير" ما حصل مع زوجته فانهار وساءت حالته الصحية بعد نقله للمُستشفى ذاته.

وبقي الزوجان غائبان عن الوعي تماما لمدة 5 أيام، حيث تم وضعهما معًا في الغرفة نفسها، ولاحقا توفي الأب خلال نومه في يوم 30 نوفمبر الساعة 9 مساء، لتلحق به زوجته في يوم 1 ديسمبر الساعة 6 مساءً.

وعلق الابن سام قائلا: "غادرا معًا.. أشعر بالحزن، لكن لا ينبغي أن أفعل ذلك، فمن يتوقع أن يعيش حياة كهذه؟"

وأضاف أن والده ووالدته عاشا حياة مليئة بالاستقرار والإخلاص، مشيرا إلى أنهما لم يدخلا في أي جدال حاد طيلة حياتهما.