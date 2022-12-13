اكتشاف أهم قبر نسائي من العصور الوسطى في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

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عثر علماء الآثار البريطانيون على قبر غير عادي عمره 1300 عام، يعود لامرأة يعتقد بأنها كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة، في قرية هاربول بمقاطعة نورثهامبتونشاي، وفق وكالة «نوفوستي».

وتشير صحيفة «ذا غارديان»، إلى أن ليفينتي بنس بالايس، رئيس فريق التنقيب، علق على هذا الاكتشاف بالقول: «هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا. إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم الآثار». ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت مابين عامي 650 و670م، و قد تحلل هيكلها العظمي كله عملياً. ولكن العلماء تمكنوا من تحديد جنسها استناداً إلى الأسنان. وعثر بجانبها على قلادة من 30 قطعة معلقة مصنوعة من الذهب بمهارة ومطعمة بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وتعتبر هذه أفخم قطعة مجوهرات يعثر عليها في بريطانيا. وعثر العلماء أيضاً في القبر على صليب كبير مدفون موجه للأسفل، وهذا لغز صعب على العلماء حله. كما عثر على إناءين، أثارا أهتمام العلماء، لاحتوائهما على بقايا مادة سيدرسها الباحثون لتحديد ماهيتها. ويعتقد علماء الآثار أن هذه المرأة كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة- رئيسة أو أميرة. وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع في الكنيسة.