القبض على مختلّ في المغرب هاجم سائحين بالحجارة

المصدر: أ ف ب

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أوقف الدرك الملكي في ضواحي الرباط، اليوم، شخصاً "تظهر عليه علامات الخلل العقلي" هاجم سائحين فرنسيين رمياً بالحجارة، ما سبب لهما إصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد مصدر من السلطات المحلية.

وقال المصدر إن عناصر الدرك في بلدة مولاي بوسلهام، شمال العاصمة الرباط، أوقفت "شخصاً تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بسبب تعريضه سائحين أجنبيين، من جنسية فرنسية، لاعتداء جسدي".

وأضاف أن المشتبه فيه "فاجأ المواطنين الأجنبيين، بدون سبب معقول، وعرَّضهما للعنف باستعمال الحجارة، ما تسبب لهما في إصابات متفاوتة الخطورة".

ونُقل المصابان إلى مستشفى مولاي يوسف بالرباط لتلقي الإسعافات الأولية، فيما يجري إخضاع المتشبه فيه لتحقيق قضائي، "للكشف عن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية"، وفق ما أضاف المصدر نفسه.