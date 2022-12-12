بتهمة النصب.. القبض على مدونة مصرية شهيرة بعد ادعاء اختطافها

المصدر: البيان

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ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المدونة الشهيرة هدير عاطف وشقيقة زوجها وتدعى هاجر محمود، وزوج الأخيرة تامر عادل، بعد اتهامهم بـ"النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة".

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط بلال محمود زوج هدير عاطف، حيث إنه هارب ومتهم بذات التهم. وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وكانت قصة هدير عاطف قد شغلت رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور والدتها في مقطع فيديو تدعي فيه أن مجهولين اختطفوا ابنتها انتقاما من زوجها الهارب الذي استولى على أموالهم، كما زعمت الأم أن ابنتها طلقت بمجرد علمها بممارسات زوجها غير المشروعة.

لكن أجهزة الأمن أعلنت بعد ساعات ضبط هدير عاطف وشقيقة زوجها وزوج الأخيرة.

وكشفت السلطات أنها تلقت بلاغات من 16 مواطنا باتهام مدونة الأزياء الشهيرة وزوجها المسجل خطر وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات، منها السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية، بزعم استثمار تلك الأموال لهم مقابل أرباح مالية.

وحسب ما رصدته أجهزة الأمن، فإن هدير عاطف روجت عبر صفحتها على "إنستغرام" لأنشطة تلك الشركات بين متابعيها.

وخلال الاستجواب الأمني، اعترف المتهمون المضبوطون بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولم يردوا أصول المبالغ.

وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بضبط زوج المدونة الهارب.