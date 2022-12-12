طفلة أمريكية تذهب إلى المدرسة بمسدس!

المصدر: دبي - البيان

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ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاماً، وذلك بعد أن أحضرت «مسدساً محشواً» إلى مدرستها.

وذكرت محطة «فوكس 35» التلفزيونية، أن الطفلة أحضرت معها «مسدساً محشواً»، أي به طلقات، إلى مدرسة «غرينوود ليكس» الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدساً من طراز «غلوك 48».

وتم اعتقال الطفلة بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عمر أقل من 18 عاماً.

وذكرت المدرسة في بيان أنها تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث، قائلة: «نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها».