تعليق الدراسة في بعض مناطق السعودية

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم "الأحد"، تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة يوم غد الاثنين بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وللحالة المطرية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضحت إدارة تعليم محافظة جدة أنه تم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارةأن الدوام ليوم غد الاثنين سيكون عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة عن تعليق الدراسة، في مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل،حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية في مدارس تعليم مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل،على أن يكون الدوام عن بعد.

وقررت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً، رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان،حرصًا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية ومنسوبي مكاتب التعليم.