تفسير الانحرافات المغناطيسية الغريبة على القمر

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكنت دراسة بقيادة عالم الأرض جيوانغ غيو، من الأكاديمية الصينية للعلوم، من تقديم فهم لقراءات المجال المغناطيسي القوية غير العادية التي لا تتناسب مع خصائص القمر، وفق «ساينس ألرت». وقد حلل فريق غيو التربة القمرية التي جيء بها إلى الأرض في ديسمبر 2020، فكشف النقاب عن جزيئات من معدن يعرف باسم أكسيد الحديد الأسود.

وبناء على النتائج التي توصل إليها الباحثون فإن وجود جزيئات أكسيد الحديد الأسود تجعل من السهل فهم الانحرافات المغناطيسية غير المبررة على القمر.