بنطلون جينز بـ114 ألف دولار.. ما قصته؟

المصدر: البيان

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بيع بنطلون جينز بمزاد علني في كاليفورنيا بمبلغ وصل إلى 114000 دولار.

ويعود تاريخ صنع البنطلون إلى 165 عاماً، وهو مخصص لعمال منجم وبخمسة أزرار مغطاة بالبقع السوداء والبنية، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل».

وعثر عليه عندما اكتشف قبطان بحري سفينة غارقة في أمريكا الوسطى، باسم «سفينة الذهب»، في قاع المحيط الأطلسي.

وتوافد أكثر من 7500 من مقدمي العطاءات من جميع أنحاء العالم إلى دار المزادات في نيفادا للتنافس على المجوهرات، والقمصان الداخلية لبروكس برازرز، وغطاء أقدم صندوق شحن كنز معروف في ويلز.

ومع ذلك، كان الجينز الحدث الرئيس، وحقق المزاد بكامله ما يقرب من مليون دولار.

وكان نحو 425 شخصاً قد لقوا مصرعهم، وتم إنقاذ 153 شخصاً عندما غرقت السفينة خلال إعصار في سبتمبر 1857.

ولأكثر من قرن من الزمان، تم الاحتفاظ بالعديد من ممتلكاتهم - بعضها كان لا يزال مغلقاً في الخزائن وصناديق الركاب - في مقبرة باردة خالية من الأكسجين على بعد 7200 قدم تحت السطح.