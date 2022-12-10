فيديو .. ذئب يخطف طفلة أمام أعين والدها

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن رجل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من إنقاذ طفلته من أنياب ذئب بعد خطفها وجرها لعدة أمتار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، التقطته كاميرات خارج أحد البيوت، يظهر الذئب وهو يجر الطفلة في فناء المنزل وسط صرخات الأخيرة، قبل أن يتدخل الأب ويخلص ابنته من أنياب الذئب ويأخذها إلى البيت، ليعود لمطاردة الذئب، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ الابنة من العمر عامين وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب بعد إصابتها بجروح عميقة في ساقها. ومع ذلك، ذكرت عائلتها أن الإصابة غير مميتة وأنها تتعافى.