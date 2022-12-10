السعودية.. تحذير من الأرصاد بعد الأمطار الغزيرة في الرياض

المصدر: البيان

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شهدت العاصمة السعودية الرياض، هطول أمطار تتراوح ما بيّن متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح مثارة، وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الساعة الـ 10 من صباح اليوم السبت، وفقا لصحيفة الرياض.

وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد نبهّ إلى أن منطقة الرياض تشهد حالياً أمطاراً غزيرة، والمركز يرفع درجة الحالة إلى "تحذير"، ومن المتوقع أن تشمل الأمطار الغزيرة مجمل العاصمة الرياض خلال الساعات المقبلة.

وكان الدفاع المدني تحدث عن "عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض حتى مساء السبت".

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا لسكان منطقة الرياض من "أمطار متوسطة إلى غزيرة - أتربة مثارة"، وقال إن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل "نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية".