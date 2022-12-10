محرك فضائي «سوفييتي» يعمل بالماء

المصدر: دبي - البيان

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تقوم شركة «فاكل» من مدينة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا بتصميم محرك فضائي صغير سيعمل بالماء، وفق وكالة «نوفستي».

صرح بذلك نائب كبير المصممين في الشركة سيرغي بريدانيكوف، الذي قال إن شركته بصدد تصنيع هذا النوع من المحركات في إطار مشروع «إينيرغيا – بوران» السوفييتي الذي تضمن منذ 30 عاماً عدداً من المشاريع الفرعية وتصميم المحركات العاملة بالسوائل. وحان الوقت الآن لتفعيل أحد مكونات المشروع، وذلك على المستوى الجديد لتطور التقنيات. وأوضح الخبير أن مثل هذه المحركات يمكن استخدامها في أنظمة تصحيح مدار الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.