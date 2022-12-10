أسد جبلي يقتحم منزلاً في كاليفورنيا

المصدر: دبي - البيان

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لحظات من الرعب عاشتها امرأة أمريكية، بعد أن وجدت نفسها أمام مشهد لن يُمحى من ذكرتها أبداً، حيث استلقى كلبها على الأرض دون حراك، وبجواره أسد جبلي يحدق بها وجهاً لوجه. ونشرت ريبيكا كراكر، مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، يوثق الواقعة المخيفة التي وقعت في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأوضحت أن الأسد الجبلي دخل عبر باب منزلق إلى المنزل، وجر كلبها «شيرمان» إلى خارج المنزل من رقبته. وكانت المرأة تلعب مع اثنين من كلابها في غرفة أخرى، عندما سمعت شيرمان يصرخ. وتابعت أنها «استجابت بسرعة»، معتقدة أن حيوانها سقط وتعرض للأذى، لكن سرعان ما أدركت الواقع المرعب. وبعد أن أدركت كراكر أنها كانت على بعد أقدام قليلة من الحيوان الخطير، أغلقت الباب المنزلق الزجاجي بسرعة، ثم اتصلت بجيرانها لتنبيههم. ولحسن الحظ، أطلق أحد الجيران رصاصة، ما أخاف الأسد ودفعه للهروب.



المفاجأة هنا كانت أن شيرمان الكلب قفز على قدميه ما إن سمع صوت إطلاق النار. وقالت كراكر: «بأعجوبة لم يصب إلا بجرح صغير في شفته. لقد كان مصدوماً وبالكاد يستجيب لعدة ساعات، لكن في كل مرة كنت أتفقده، كان يهز ذيله ليعلمني أنه بخير».