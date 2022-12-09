مصر.. تحذير من مرتفع جوي يضرب البلاد

المصدر: البيان

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن تعرض البلاد للمرتفع الجوي السيبيري فى فصل الشتاء.

وقالت الأرصاد: المرتفع الجوى السيبيرى هو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا، تتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

ويعد المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة ، ولأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.

وأضافت الأرصاد، أن الله عز وجل قد حبا مصر بموقع متميز وحفظها بوجود البحر المتوسط فعندما يمتد المرتفع السيبيرى إلى شمال إفريقيا ويعبر البحر المتوسط يحدث تعديل لهذه الكتلة شديدة البرودة جدا حيث يحدث تعديل فى درجات الحرارة وتصبح درجة الحرارة باردة ولكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية.