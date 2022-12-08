إحباط تهريب كيلوغرام ذهب في مطار القاهرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحبطت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب مسافر كيلوغراماً من الذهب.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994، بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضحت مصادر في المطار، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب قادمين على رحلة إحدى شركات الطيران، استوقف مأمور الجمرك المعيَّن على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه، وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً تبين وجود 930 غراماً من المشغولات الذهبية مخبأة على جسد الراكب.

وبناءً على ذلك، قرر مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 68 لسنة 2022، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.