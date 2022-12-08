هروب جماعي من طائرة في برشلونة بعد إيهام القبطان بـ "مخاض كاذب"

المصدر: البيان

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استطاع عدد من ركاب طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا الفرار من الطائرة بعد أن هبطت اضطراريا في مطار "إل برات" في برشلونة بعد إيهام طاقم الطائرة بوجود امرأة على وشك الولادة.

وقالت الحكومة الإسبانية، إن الطائرة كانت في رحلة تجارية وهبطت اضطراريا في المطار، بعد أن أبلغت بوجود "حادث طبي"، مؤكدة فرار 28 شخصا كانوا على متنها إلى مدرج المطار. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم، بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها تظاهرت بدخولها في مرحلة المخاض وهي على متن الطائرة ما استدعى الهبوط اضطراريا.

وأضافت الحكومة إنه تم إلقاء القبض على شخصين في وقت لاحق، واعتُقل أحدهما داخل المطار، وعُثر على الآخر بالخارج، ولم يتم تحديد موقع 12 شخصا آخرين.

وأضافت الحكومة إنه تم إلقاء القبض على شخصين في وقت لاحق، واعتُقل أحدهما داخل المطار، وعُثر على الآخر بالخارج، ولم يتم تحديد موقع 12 شخصا آخرين.

وأُعيد 5 من المعتقلين إلى الطائرة فورا، ومن المقرر أن يتم ترحيل 8 على الأقل إلى المغرب، علما بأن شركة "بيغاسوس" التركية تشغّل الطائرة.

ووفق بيان الحكومة، فإن المرأة الحامل خضعت للفحص في المستشفى، وتبين أنها ليست في مرحلة المخاض.

وكانت الطائرة تقلّ 228 راكبا من الدار البيضاء إلى إسطنبول.