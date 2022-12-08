باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد .. استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة بالسعودية

المصدر: البيان

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استطاع الفريق الطبي المتخصص في جراحة الوجه والفكين في مستشفى بريده المركزي، بالسعودية، من إنهاء معاناة مريضه لديها ورم عنيف وسريع الانتشار بالفك السفلي مصاحب بتورم في الخد وجانب الوجه، عبر إجراء تدخل جراعي دقيق ونوعي باستخدام الطباعة ثلاثية الابعاد.



وفي التفاصيل أفاد تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وكانت تعاني من ألم وتورم بالفك والوجه وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين أن لديها ورما في الفك السفلي، تم تحضير المريضة ووضع خطة علاجية وعمل تصميم ثلاثي الابعاد للفك والورم وعظام الحوض وتحديد مكان قطع العظام بدقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الافتراضية.



وبين تجمع القصيم الصحي أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية جراحية للمريضة وتحديد مكان قطع العظام بدقة، وترقيع الفك السفلي المستأصل باستخدام عظام الحوض وتم استئصال جزء من الفك المصاب بالورم، وقد تكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة.