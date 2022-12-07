ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي في جزيرة إيسكيا الإيطالية إلى 12 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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عثرت فرق الإنقاذ الإيطالية، الثلاثاء، على جثة آخر شخص كان لا يزال مفقوداً في الانهيار الأرضي الذي شهدته قبل نحو أسبوعين جزيرة إيسكيا الواقعة في خليج نابولي، لتبلغ بذلك الحصيلة النهائية للكارثة 12 قتيلاً.

وفي 26 نوفمبر الماضي أدّى هطول أمطار غزيرة إلى انهيار أرضي في "كازاميشيولا تيرمي"، البلدة الصغيرة التي اجتاحها يومها سيل ضخم من الوحول والركام، مّا أسفر عن تدمير منازل وجرف سيارات وصولاً حتى البحر.

والثلاثاء أعلن الدفاع المدني الإيطالي في تغريدة على تويتر، العثور على جثة آخر شخص كان لا يزال في عداد المفقودين في الكارثة.

وأرفق الدفاع المدني التغريدة بصورة لعناصره وهم يعملون في منطقة لا تزال مغطاة بالطين والركام وبمقتنيات شخصية جرفها السيل المدمّر.

ولم يعلن الدفاع المدني عن هوية هذه الضحية الأخيرة لكنّ وسائل إعلام إيطالية قالت إنّها امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت حال الطوارئ في إيسكيا في أعقاب الانهيار الأرضي.

ونتجت الكارثة عن مجموعة عوامل هي هطول أمطار غزيرة والتربة غير المستقرة وقطع الغابات والتوسّع العمراني المفرط، إضافة إلى غياب الصيانة والوقاية.