غوغل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا

المصدر: سلوى الذيباني- دبي

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احتفى محرك البحث العالمي غوغل بذكرى ميلاد الممثل الكويتي الراحل عبدالحسين عبد الرضا، الذي ولد في 6 ديسمبر 1939، وقام محرك البحث جوجل بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عبد الحسين عبد الرضا.

وبدأ عبدالحسين مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان "صقر قريش" في عام 1961.

ويعتبر عبد الحسين من المساهمين في تأسيس الحركة الفنية في منطقة الخليج، حيث قدم للمسرح نحو 33 مسرحية أشهرها "باي باي لندن"، و"بني صامت"، و"على هامان يافرعون"، و "سيف العرب"، وقد كتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي مثل فيها.



وأثرى عبد الحسين الفن الخليجي وذلك من خلال تأسيس اكثر من فرقة مسرحية في ستينيات وسبيعينات القرن الماضي.

إلى جانب المسرح لمع اسم عبدالحسين في الدراما الخليجية حيث قدم عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، يصل عددها إلى 30 مسلسل، من بينها "درب الزلق"، و "الأقدار" الذي كتبه بنفسه، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3 " في عام 2017.

توفي في مساء يوم الجمعة 11 أغسطس2017، بعد إجراءه عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة في مدينة لندن في بريطانيا عن عمر يناهز 78 عاماً.