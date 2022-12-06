طفلة تنجو من هجوم ذئب بري

المصدر: دبي ـــ البيان

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لقطة مخيفة سجلتها كاميرا مراقبة لمنزل عائلة إلياهو في لوس أنجليس، بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة لهجوم ذئب بري على «مدخل المنزل».

وأظهر الفيديو المروع لحظة نزول الأب من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع «القيوط»، حسب «سكاي نيوز».

وعندما سمع الأب صراخ طفلته، هرع إليها، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيداً.

وقال أرييل إلياهو، والد الطفلة الصغيرة: «سمعتها تصرخ وتبكي وظننت أنها سقطت ورأيت الذئب هناك»، وفقاً لموقع «سي إن بي سي».

والتقطت كاميرا الباب الخاصة بالعائلة ما حدث في حوالي الساعة 3:45 من ظهر الجمعة.

وبعد أن أمسك أرييل بابنته وألقى بزجاجة ماء على ذئب البراري، ركضت والدة الطفلة من الباب الأمامي.

وقالت الأم شيرا إلياهو: «رأيت ملابسها ملطخة بالدماء، ولاحظت وجود خدوش».

ولم تصب الطفلة بجروح خطيرة.