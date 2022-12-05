مرصد الختم يصوّر سديم «الحلزون» من سماء أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تمكن مرصد الختم التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، من تصوير سديم «الحلزون» Helix Nebula الذي تشكل نتيجة انفجار نجم آخر مجاور له يماثل حجم الشمس، وتحول قلب النجم إلى قزم أبيض يظهر في المنتصف، بينما تناثرت أجزاء السديم على شكل حلقة غير منتظمة.

ووفق مركز الفلك الدولي يقع سديم الحلزون في برج الدلو، ويبعد عن الأرض بنحو 655 سنة ضوئية، ويتكون من كرة ممتدة من الغاز قطرها نحو 5 سنوات ضوئية، وتبلغ درجة حرارته نحو 100 ألف درجة مئوية، وقد استغرق تصوير السديم من قبل المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي نحو 10 ساعات ونصف الساعة.