تعفن الدم .. أغرب وفاة بعد عملية زراعة شعر في الهند

المصدر: البيان

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توفي رجل هندي يبلغ من العمر 30 عامًا في دلهي، بعد فشل في عدد من أعضائه، بعد خضوعه لعملية زراعة الشعر، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة التايمز إنديا.

خضع أطهر رشيد من الهند لعملية زراعة للشعر، والذي عرضته للوفاة، بعد أن سارت العملية بشكل خاطئ، وتسببت في إصابته بتعفن في الدم، والذي تسبب بدوره في إصابة العديد من الأعضاء بالفشل مثل الكلى، وفقا لموقع القاهرة 24.

قالت الشرطة في دلهي، تم القبض على 4 أطباء الذين قاموا بهذه العملية، حيث إنهم أجروا الجراحة بشكل غير صحيح.

وقالت والدة رشيد: لقد مات ابني وهو يتألم للغاية، وانهارت جميع أعضائه بعد أن توقفت كليتاه، وذلك بسبب تعرضه لتعفن الدم.

عملية زرع الشعر، والمعروفة أيضًا باسم التطعيم، هي إجراء يتضمن جراحة تجميلية لنقل الشعر إلى منطقة رقيقة أو صلعاء في الرأس.

يقول الخبراء إن معظم عمليات زراعة الشعر تتم في مؤخرة فروة الرأس أو مقدمة الرأس، حيث يتم زرع بصيلات الشعر، وبمجرد أن يشفى الجلد المزروع، فإن الشعر ينمو.

وهناك أسباب عديدة لتساقط الشعر، منها: الثعلبة وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم بصيلات الشعر، الصلع، الغدة درقية، الإصابات في فروة الرأس أو حروق.

تتضمن بعض المخاطر التي تنطوي عليها جراحة زراعة الشعر، رد فعل تحسسي للتخدير، نزيفا شديدا، الطعوم الفاشلة، عدوى تؤدي إلى تعفن الدم، ألم في فروة الرأس، حكة مزمنة تؤدي إلى طفح جلدي، تورم والتهاب، تعفن الدم إذا أجريت العملية بدون الحفاظ على إجراءات السلامة.