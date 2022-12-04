سائق يقود سيارته بسرعة جنونية ودون فرامل يقتحم محلاً في مصر

المصدر: البيان

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ألقت السلطات المصرية القبض على سائق حافلة قتل وأصاب 14 شخصا دهسا في مصر، مساء أمس السبت.

وكشف فيديو لحظة القبض على السائق الذي تبين أنه كان يقود السيارة بسرعة جنونية وبدون "فرامل" واقتحامه محل عصير، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وكشفت التحريات الأولية لحادث دهس الأتوبيس "ميني باص"، عددا من الأشخاص من أعلى الكوبري الجديد بمنطقة عزبة النخل، الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص و4 وفيات، أثناء سيرهم بشارع الترعة التوفيقية بعزبة النخل، وعلى الفور تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقا للعربية.

وأضافت التحريات أن "الميني باص" كان قادمًا من أعلى كوبري الجديد بعزبة النخل، وفقد السيطرة بسبب الفرامل، ما تسبب في وقوع مصابين ووفيات، واصطدم بعدد من السيارات الأخرى.

وقال مصدر طبي إن المتوفين تم نقلهم إلى المشرحة، والمصابين للمستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن قائد السيارة فقد السيطرة عليها أثناء القيادة، ودهس 10 أشخاص أمام محل عصير بشارع التوفيقية، ما تسبب في وقوع الوفيات والمصابين.