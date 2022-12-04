يحوّل سيارته من تويوتا إلى فيراري

المصدر: البيان

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وُجِّهت تهمة التزوير إلى شاب إيطالي بعدما تمكَّن من تحويل سيارته من تويوتا إلى فيراري.

واتُّهم الشاب، البالغ من العمر 26 سنة، بانتهاك العلامات التجارية، بعدما اكتُشف أن سيارته فيراري F430 الحمراء كانت في الواقع سيارة تويوتا إم آر كوبيه معدلة، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري نقلاً عن صحيفة «ديلي إكسبريس».

وأخذت الشرطة السيارة المعدلة أثناء فحص روتيني في أستي بإيطاليا، فقد تضمنت السيارة المزيفة جميع العناصر المميزة لسيارة F430، بدءاً من شعار الحصان الجامح على غطاء المحرك وعجلة القيادة، إلى الحافات وملاقط المكابح والمصابيح الأمامية المميزة.

ومن غير الواضح ما إذا كان السائق لديه المستندات اللازمة لإثبات أن سيارته كانت فيراري F430 أصلية أم لا، لكن ضباط الشرطة اتصلوا بفريق من الخبراء للتأكد، وأثبتوا أن السيارة كانت في الواقع سيارة تويوتا إم آر كوبيه معدلة.

وأكثر ما يميز هذه الحالة هو المستوى العالي من التزوير، بدلاً من إطار بسيط من ألياف الكربون فوق هيكل عادي وبعض الشعارات المزيفة، وصُمم كل من الجزء الخارجي والداخلي للسيارة على غرار طراز F430 Ferrari.

ووفقاً للخبراء الذين أثبتوا صحة التزوير، فإن قطع وإكسسوارات السيارة جعل من الصعب جداً ملاحظة أنها كانت في الواقع سيارة تويوتا.

وتم التحفظ على السيارة، واتهام مالكها باستخدام علامات تجارية مسجلة دون إذن.