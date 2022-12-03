احتفالًا بعيد الاتحاد الـ51 للدولة .. فنانون عرب يطربون جمهور الفجيرة على مسرح شاطئ المظلات

المصدر: وام

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أحيا ثلاثة فنانين غنائيين حفلًا غنائيًا مميزًا على مسرح شاطئ المظلات بإمارة الفجيرة، بتنظيم لجنة الإمارة لاحتفالات عيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة.

وقدم كل من الفنانين حمد العامري ومحمد المنهالي وحاتم العراقي، باقة مميزة من الأغاني الوطنية والوجدانية التي استقطبت الجماهير الغفيرة من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بليلة مميزة احتفالًا بالمناسبة.

وبدأ الحفل بفقرة الفنان الإماراتي حمد العامري الذي قدم باقة من أغانيه الوطنية والوجدانية الشهيرة، التي حظيت بإعجاب الجمهور وتفاعلهم ..فيما غنى الفنان الإماراتي محمد المنهالي مجموعة من أغانيه المميزة التي عكست مشاعر وطنية ووجدانية لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهور المسرح.

واختتم الحفل بفقرة الفنان حاتم العراقي الذي قدم أغانيه الحماسية الشهيرة وتفاعل معها حضور المدرجات على مسرح الفجيرة.