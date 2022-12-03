محاولة سرقة لوحة جدارية لبانكسي في أوكرانيا

المصدر: إعداد ــ سلوى الذيباني

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حاولت مجموعة من الأشخاص سرقة لوحة جدارية في أوكرانيا لرسام الجرافيتي البريطاني بانكسي، وذلك عن طريق قطع جزء من الجدار الذي يحتوي على اللوحة.

وألقت الشرطة الأوكرانية القبض عليهم بعد رصدهم في مكان الحادث في مدينة هوستوميل، بالقرب من كييف.

وتمكنوا من قطع جزء من لوحة رسم عليه صورة لامرأة ترتدي قناع غاز وتحمل مطفأة حريق بجانب مبنى محترق.

وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، إنه تم استعادة الجزء المقطوع من الجدار، حيث كانت الجدارية لا تزال سليمة وهي بحماية الشرطة، ولم تكشف بعد نوايا الأشخاص من محاولة السرقة.

وأكد بانكسي، الذي تباع أعماله مقابل الملايين، أنه رسم اللوحة الجدارية وستة أخرى الشهر الماضي في أماكن تضررت من الحرب.

ويشتهر بانكسي الذي لا تعرف هويته الحقيقية، برسوماته الجدارية الساخرة والتي تتضمن موضوعات اجتماعية وسياسية.