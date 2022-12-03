أول خارطة تفصيلية لقمر «هايبيرون»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر العلماء في جامعة الجيوديسيا الحكومية بموسكو تكنولوجيا جديدة لوضع خرائط فوتوغرافية للأجرام السماوية، وقاموا اعتماداً على تلك التكنولوجيا بوضع خارطة تفصيلية لقمر «هايبيرون»، بصفته أحد أقمار كوكب زحل، وفق ما ذكرت وكالة «نوفوستي».يذكر أن من الصعب للغاية تحديد الخواص الفيزيائية وميزات الهيكل ودوران الأجرام السماوية البعيدة بسبب قلة المعلومات عنها. للتغلب على هذه العقبات، طوّر علماء جامعة الجيوديسيا تكنولوجيا خاصة بالمعالجة الفوتوغرافية للصور الفضائية. وبمساعدة هذه التكنولوجيا وضع المتخصصون أول خريطة فوتوغرافية في العالم لـ«هايبيرون».