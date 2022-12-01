التوأم المصري علياء وفريدة تحصلان على الحقنة الأغلى في العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل التوأم المصري علياء وفريدة، المصابتان بالضمور العضلي الشوكي، على الحقنة الأغلى في العالم، أمس الأربعاء، وتخضعان لمرحلة العلاج الطبيعي والمائي.

وفي شهر أغسطس الماضي، نجحت حملة التبرع الخاصة بالتوأم علياء وفريدة، في جمع 80 مليون جنيه، ثمن الحقنتين الأغلى في العالم.

وقالت آية طاهر، والدة الطفلتين علياء وفريدة المصابتين بالضمور العضلي الشوكي، إنهم جمعوا 80 مليون جنيه، لشراء الحقنة الأغلى في العالم، لكل واحدة من ابنتيها؛ لعلاجهما.

ما هو الضمور العضلي الشوكي؟

الضمور العضلي الشوكي، هو مرض وراثي يصيب الأعصاب التي تظهر من الحبل الشوكي الموجود في العمود الفقري، ويظهر على شكل ضمور عضلات الأطراف مع ارتخاء شديد في العضلات، وإذا لم يعالج في الوقت المناسب سيسبب الوفاة.