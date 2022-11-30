علماء يكتشفون معدنين نادرين داخل نيزك سقط في الصومال

المصدر: سلوى الذيباني- دبي

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اكتشف علماء معدنين نادرين، داخل نيزك ضخم سقط في الصومال، ووصف العلماء المعدنيين بـ "لم يسبق لهما مثيل على الأرض".

وعثر على المعدنين الجديدين داخل قطعة واحدة بحجم 70 غراما أرسلت إلى جامعة ألبرتا لفحصها مأخوذة من نيزك "العلي"، الذي اصطدم بالأرض عام 2020، ويبلغ وزنه 16.5 طنا.

وسمي بذلك لأنه سقط بالقرب من مدينة العلي في الصومال، وبهذا الاكتشاف يمكن للعلماء أن يصلوا إلى أدلة مهمة حول كيفية تشكل الكويكبات.

وكان علماء جامعة ألبرتا يودون فحص عينات أخرى من نفس النيزك ، لكن تقارير أفادت أنه تم نقله إلى الصين. بحثا عن مشتر محتمل.