دعاية لفيلمه الجديد.. ويل سميث "يبرر" صفعة الأوسكار

المصدر: رويترز

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تحدث الممثل ويل سميث عن اللحظة الصادمة التي صفع فيها الممثل الكوميدي كريس روك وصرخ في وجهه لسخريته من شعر زوجته في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، قائلاً "فقدت أعصابي"، وإنه يتفهم عدم استعداد البعض بعد لمشاهدة فيلمه الجديد.

استعاد سميث الواقعة التي خيمت على أكبر حفل لجوائز هوليوود في مارس الماضي، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني للترويج لفيلمه الجديد "إمانسيبيشن".

وبعد ذلك مُنع سميث، الذي فاز بأول جائزة أوسكار له كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم "كينج ريتشارد" في الحفل، من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار عشرة أعوام.

وقال سميث: "كانت تلك ليلة مروعة قدر ما تتخيل. ثمة مشاعر دقيقة وتعقيدات في تلك الليلة. لكن في نهاية اليوم، فقدت أعصابي".

وأضاف: "كنت أمر بكثير من الأمور في تلك الليلة.. وذلك ليس لتبرير سلوكي على الإطلاق.. كان ثمة كثير من الأشياء. كانت في ذهني صورة الفتى الصغير الذي شاهد أباه يضرب أمه.. كل ذلك قفز أمام عيني في تلك اللحظة. ذلك ليس من أريد أن أكونه".

وفي حفل الأوسكار، كان روك على المسرح يقدم جائزة حينما سخر من زوجة سميث، جادا بينكيت سميث. ولم يتضح ما إذا كان روك على دراية بأن بينكيت سميث تعاني من حالة مرضية تؤدي إلى تساقط شعرها.

وصعد سميث إلى المسرح وصفع روك. واعتذر الممثل (54 عاماً) على الملأ للممثل الكوميدي ولأكاديمية فنون وعلوم السينما التي توزع جوائز الأوسكار.

وسيعرض فيلم "إمانسيبيشن" الذي يدور حول رجل يهرب من العبودية، في الشهر المقبل، ما يجعله مؤهلاً للترشح للأوسكار عام 2023.

وفي لقاء صحافي منفصل مع محطة فوكس 5 التلفزيونية، قال سميث إنه "سيتفهم تماماً" إن كان البعض غير مستعدين لمشاهدته في فيلم جديد.